Баку и Тегеран обсуждают совместную разработку нефтяных месторождений на Каспии

Торгово-экономические связи между Азербайджаном и Ираном развиваются из года в год.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend посол Азербайджана в Иране Али Ализаде, передает Day.Az.

Дипломат сообщил, что в настоящее время соответствующие структуры Азербайджана ведут переговоры со всеми сторонами по маршруту Персидский залив - Черное море.

По его словам, было предложено задействовать Азербайджан в этом маршруте.

"Если это будет в интересах Азербайджана, то, безусловно, будет рассмотрен вопрос участия нашей страны в этом маршруте", - сказал Ализаде.

Комментируя вопрос создания энергетического коридора Север-Юг между Ираном, Азербайджаном и Россией, дипломат сообщил, что ведутся работы по проекту.

По его словам, в связи с этим 22 февраля в столице Катара состоялась встреча министров энергетики Азербайджана, Ирана и России. Также были организованы встречи и обсуждения между Азербайджаном и Ираном, отметил дипломат.

В то же время рабочие группы проводят регулярные встречи в видеоформате, сказал посол.

"Работы по проекту возложены на иранскую строительную компанию Monenco. Оценку работ проведут соответствующие органы Азербайджана. В настоящее время в этом направлении проводится работа. Уверены, что этот проект будет реализован в ближайшем будущем", - сказал Ализаде.

Дипломат также выразил уверенность в том, что строительство нового моста через реку Астарачай между Азербайджаном и Ираном будет завершено в кратчайшие сроки.

"Строительство нового моста, фундамент которого был заложен на реке Астарачай, уже началось и продолжается быстрыми темпами", - сказал Ализаде.

По его словам, учитывая плотный поток транспорта на границе, правительства Азербайджана и Ирана приняли решение о строительстве новых мостов, одним из которых является мост на реке Астарачай.

"Уверен, что в будущем этот мост будет способствовать развитию торгово-экономических связей между Азербайджаном и Ираном", - сказал Ализаде.

Посол также сообщил, что в рамках встречи президентов Азербайджана и Ирана в столице Туркменистана Ашхабаде было подписано соглашение о свопе туркменского газа по иранской территории в Азербайджан.

"К реализации этого проекта стороны приступили в начале нынешнего года. В связи с этим налажено сотрудничество как в двустороннем, так и в трехстороннем формате", - сказал Ализаде.

Кроме того, дипломат отметил, что Азербайджан и Иран ведут переговоры по вопросу совместной разработки нефтяных месторождений на Каспии.

По его словам, иранская сторона выдвинула предложения по совместной разработке нефтяных месторождений.

Безусловно, соответствующие ведомства Азербайджана оценивают эти предложения, отметил посол.

Ализаде также сообщил, что с азербайджанской стороны поступили предложение и приглашение относительно деятельности иранских компаний на освобожденных территориях Азербайджана, и иранская сторона заинтересована в участии в строительных и восстановительных работах.

Если какая-либо иранская компания намерена инвестировать в освобожденные от оккупации азербайджанские территории, то она может осуществлять свою деятельность через соответствующие органы Азербайджана, сказал Ализаде.

"Во время моего визита в города Тебриз и Урмия состоялись встречи с губернаторами иранских провинций Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан. На этих встречах мы предложили иранским компаниям инвестировать в освобожденные от оккупации территории Азербайджана, принять участие в восстановительных и строительных работах. Несколько компаний уже проявили интерес, и сейчас их представители изучают проекты и возможности в этой сфере", - сказал дипломат.

Посол также отметил, что тракторостроительная компания в Тебризе проявила заинтересованность в вопросе создания своего филиала на освобожденных территориях Азербайджана.