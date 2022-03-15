https://news.day.az/politics/1444638.html В Карабахе от мин очищены более 20 тыс. гектаров
В Карабахе от мин очищены более 20 тыс. гектаров
В 2021 году от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено более 20 тысяч гектаров освобожденных территорий Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабмина о деятельности в 2021 году на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
По его словам, с учетом важности этого вопроса была усилена необходимая материально-техническая база для разминирования.
"Ожидается, что в результате этих мер в 2022 году от мин будет очищено 40 тысяч гектаров.
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