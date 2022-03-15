Азербайджан сохранил темпы роста экономики в 2021 году благодаря социально-экономической стратегии, определенной Президентом Ильхамом Алиевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала во вторник председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова в ходе обсуждения отчета Кабмина о деятельности в 2021 году на пленарном заседании парламента.

По ее словам, в Азербайджане реализуются меры, направленные на развитие экономики.

Экономические достижения обеспечивают Азербайджану высокие позиции в международных рейтингах, отметила спикер.

"Азербайджан находится на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса. В то же время на освобожденных азербайджанских территориях ведутся масштабные восстановительные и строительные работы. Азербайджан успешно выполняет эти задачи", - сказала Гафарова.