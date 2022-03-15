https://news.day.az/politics/1444793.html Милли Меджлис принял отчет правительства
Милли Меджлис принял отчет правительства
На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 15 марта был обсужден отчет о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2021 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, отчет правительства на заседании представил премьер-министр Али Асадов.
Затем председатели парламентских комитетов и депутаты высказали свои мнения и предложения по отчету.
После обсуждений отчет правительства о деятельности в 2021 году был поставлен на голосование и принят.
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