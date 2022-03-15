Милли Меджлис принял отчет правительства

На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 15 марта был обсужден отчет о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2021 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, отчет правительства на заседании представил премьер-министр Али Асадов.

Затем председатели парламентских комитетов и депутаты высказали свои мнения и предложения по отчету.

После обсуждений отчет правительства о деятельности в 2021 году был поставлен на голосование и принят.