https://news.day.az/politics/1444807.html Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву с праздником Новруз
Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву с праздником Новруз
Милли Меджлис (парламент) поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву с праздником Новруз, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на состоявшемся сегодня заседании парламента поздравила Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву с праздником Новруз и пожелала здоровья и успехов в дальнейшей деятельности. К поздравлению присоединились депутаты.
Было отмечено, что от имени Милли Меджлиса Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой будет направлено поздравительное письмо.
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