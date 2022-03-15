Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву с праздником Новруз

Милли Меджлис (парламент) поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву с праздником Новруз, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на состоявшемся сегодня заседании парламента поздравила Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву с праздником Новруз и пожелала здоровья и успехов в дальнейшей деятельности. К поздравлению присоединились депутаты.

Было отмечено, что от имени Милли Меджлиса Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой будет направлено поздравительное письмо.