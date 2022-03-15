https://news.day.az/politics/1444822.html Позиция Азербайджана ясна и последовательна - ответ МИД Азербайджана Армении
Позиция Азербайджана ясна и последовательна - ответ МИД Азербайджана Армении
Позиция Азербайджана по нормализации отношений с Арменией ясна и последовательна. Мы не видим необходимости вновь говорить о своей позиции, о которой неоднократно заявляли.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре