Позиция Азербайджана ясна и последовательна

Позиция Азербайджана по нормализации отношений с Арменией ясна и последовательна. Мы не видим необходимости вновь говорить о своей позиции, о которой неоднократно заявляли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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