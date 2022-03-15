Азербайджан и Словения обсудили развитие двусторонних отношений

15 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял аккредитованного в Азербайджане посла-нерезидента Словении Примоша Шелиго.

Как сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на МИД, министр отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений со Словенией и подчеркнул перспективы развития сотрудничества со страной на двустороннем уровне и в рамках международных организаций.

Посол в свою очередь отметил исторические связи и традиции дружбы сторон, выразил заинтересованность своей страны в развитии двусторонних отношений. Говоря о расширении политических, экономических, гуманитарных связей, он выразил уверенность в том, что проведение первого заседания Совместной экономической комиссии в текущем году, а также налаживание сотрудничества с ANAMA придадут импульс развитию существующих отношений.

Байрамов проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе, работах по восстановлению и реконструкции, а также разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, позиции Азербайджана по нормализации отношений с Арменией на постконфликтном этапе.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджана с Евросоюзом и сотрудничества, осуществляемого в рамках ОБСЕ. Было выражено взаимное согласие о продолжении практики политических консультаций, проведенных в 2021 году между министерствами иностранных дел двух стран.