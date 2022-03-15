Исторический день: новый шаг к долгосрочной региональной гегемонии Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня был действительно, без малейшего преувеличения, исторический день. Во дворце "Гюлистан" состоялась церемония закладки фундамента Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, которая будет построена в Азербайджане компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов. В церемонии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства уже отметил, что эта станция мощностью 230 МВт обеспечит растущие потребности страны в энергии, а также расширит наши экспортные возможности. Прав Президент Ильхам Алиев и в том, что такого рода крупная инвестиция в ненефтяной сектор показывает большую экономическую привлекательность нашей страны.

Сейчас в мире, где крайне сложно найти островок стабильности, где войны бушуют и разрушают привычный и мирный уклад жизни, вынуждая разные страны мира делать выбор по ту или иную сторону геополитических баррикад, есть уникальный пример Азербайджана - государства реализующего выгодную ему повестку дня и укрепляющего основы своей экономической и политической стабильности.

Инвесторы всегда идут туда, где им гарантируют прибыль. Это простая, очевидная мысль. Но проговорить ее, признать ее мало. Нужно создать условия для того, чтобы крупные капиталы, инвесторы поверили в то, что работа в твоей стране будет выгодна и им, и нам. Азербайджан создал такие условия. Наша страна давно и прочно завоевала репутацию государства, которому стоит доверять.

Эти прекрасные традиции были заложены еще общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, благодаря которому был подписан поистине исторический "Контракт века", открывший грандиозные возможности для экономического развития, политического укрепления нашей страны, роста ее влияния в регионе и в мире, усиления ее армии и, как конечный итог, восстановления нашей территориальной целостности в результате военно-политических шагов по принуждению Армению к миру.

Да, все в этом мире взаимосвязано. Победы на поле боя невозможны без побед дипломатических и серьезного экономического укрепления страны. Азербайджан блестяще доказал это на своем примере превращения в экономического, политического лидера Южного Кавказа, обладающего самой сильной в регионе армией. И сейчас, прямо на наших глазах, происходит новый, революционный этап в усилении позиций нашего государства.

"Сегодня Азербайджан является страной, экспортирующей сырую нефть, природный газ, нефтепродукты и электроэнергию. У нас большой потенциал с точки зрения экспорта электроэнергии. Мы уже обеспечили экспорт в четыре соседние страны, и уверен, что в будущем выйдем с электроэнергией и на другие рынки", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. И эти его слова наверняка услышаны во всем мире, который, как уже отмечается экспертами, погружается в большие проблемы, в первую очередь социально-экономического характера.

Азербайджан, имеющий более, чем столетнюю, великую нефтяную историю, совсем недавно предстал перед миром в качестве богатого природным газом государства. Богатого настолько, что Европа открыто заявляет о важнейшей роли нашей страны в деле обеспечения ее энергетической безопасности.

С этой ролью Азербайджан блестяще справляется, извлекая из данного статуса и ощутимые геополитические дивиденды. И вот теперь Азербайджан встал на путь превращения в главного регионального экспортера солнечной энергии. Учитывая то, сколь блестяще реализована была нефтегазовая стратегия государства, не стоит сомневаться в том, что и в новой ипостаси Азербайджан добьется всех поставленных целей, что еще больше увеличит нашу геополитическую привлекательность, значимость. И все это особенно заметно на фоне Армении, все глубже погружающейся в болото проблем различного характера.

В РА уже причитают на тему разрушительно воздействия на ее экономику санкций Запада против России. Там сетуют на чудовищную слабость, зависимость, неустойчивость своей экономики. Там просто ничего не могут предложить миру. За все годы независимости Армении она так и не обрела черты состоявшегося государства. Только мифы, только неоправданные претензии. И на этом фоне - Азербайджан. Государство, которое знает, чего хочет и добивается всех поставленных целей.