https://news.day.az/politics/1444878.html Журналисты из стран ОИС стали свидетелями актов вандализма в отношении памятников в Агдаме и Шуше - Хикмет Гаджиев
Журналисты из стран ОИС стали свидетелями актов вандализма в отношении памятников в Агдаме и Шуше - Хикмет Гаджиев
Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с журналистами из стран ОИС.
Как передает Day.Az, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Твиттер.
"Рады встрече с группой журналистов из стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Они побывали в освобожденных городах Агдам и Шуша и стали свидетелями актов вандализма и разграбления более 60 мечетей и других культурных и религиозных памятников", - отметил помощник Президента Азербайджана.
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