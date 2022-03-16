Журналисты из стран ОИС стали свидетелями актов вандализма в отношении памятников в Агдаме и Шуше

Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с журналистами из стран ОИС.

Как передает Day.Az, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Твиттер.

"Рады встрече с группой журналистов из стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Они побывали в освобожденных городах Агдам и Шуша и стали свидетелями актов вандализма и разграбления более 60 мечетей и других культурных и религиозных памятников", - отметил помощник Президента Азербайджана.