В Азербайджане задержан шпион, работавший на Армению

Разоблачен человек, тайно сотрудничавший с противником.

Как передает Day.Az, по возбужденному уголовному делу в государственной измене подозреваетсягражданин Азербайджанской Республики Мамедов Эмиль Рамиз оглу (1981 г.р).

Отмечается, что Эмиль Мамедов встретился с сотрудниками спецслужб Армении на территории третьей страны и за деньги привлечен к секретному сотрудничеству с целью оказания помощи представителям иностранных спецслужб, получал задания собирать информацию, которая может быть использована в ущерб государственной безопасности Азербайджанской Республики, соблюдал правила, предписанные представителями спецслужб Армении относительно секретности его контактов и требований конспирации.

Эмиль Мамедов обвиняется по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и арестован по решению суда.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.