МИД Азербайджана и Нидерландов провели политконсультации

15 марта состоялись очередные политические консультации между МИД Азербайджана и Нидерландов.

Как сообщили Day.Az во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана, азербайджанскую делегацию на политконсультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, а нидерландскую - гендиректор МИД по политическим вопросам Тейс ван дер Плас.

В ходе консультаций было отмечено, что в апреле 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Нидерландами, которые развиваются во всех сферах, в том числе политической, культурной и гуманитарной. Также стороны проанализировали нынешнее состояние отношений между двумя странами и провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества. Кроме того, было отмечено наличие больших возможностей для развития двусторонних торгово - экономических связей.

Халафов подробно проинформировал противоположную сторону о ситуации, сложившейся в регионе после 44-дневной Отечественной войны и подписания трехсторонних заявлений, о масштабах разрушений на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также о проводимых на них восстановительных и реконструкционных работах.

Затем состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита Халаф Халафов встретился с председателем Постоянного комитета по иностранным делам, обороне и содействию развитию Сената Нидерландов Эрнестом Бастианом фон Апельдорном. На встрече были обсуждены перспективы развития отношений между двумя странами.