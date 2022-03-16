В Баку пройдет диалог по безопасности между Азербайджаном и ЕС

Политический директор дипломатической службы Европейского союза (ЕС), заместитель верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Энрике Мора находится с визитом в Азербайджане.



Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дипломат ЕС проведет встречи с официальными лицами Азербайджана.

Он также будет председательствовать на третьем диалоге по безопасности ЕС-Азербайджан.