https://news.day.az/politics/1445014.html В Баку пройдет диалог по безопасности между Азербайджаном и ЕС
Политический директор дипломатической службы Европейского союза (ЕС), заместитель верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Энрике Мора находится с визитом в Азербайджане.
В Баку пройдет диалог по безопасности между Азербайджаном и ЕС
Политический директор дипломатической службы Европейского союза (ЕС), заместитель верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Энрике Мора находится с визитом в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дипломат ЕС проведет встречи с официальными лицами Азербайджана.
Он также будет председательствовать на третьем диалоге по безопасности ЕС-Азербайджан.
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