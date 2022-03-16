Азербайджан - одна из первых стран, вошедших в миграционную сеть ООН

Азербайджан стал одной из первых стран, вошедших в миграционную сеть ООН.

Как передает Day.Az, об этом сказала в среду резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на мероприятии, посвященном итогам 15-летнего сотрудничества Государственной миграционной службы Азербайджана с международными партнерами для инклюзивного, прогрессивного и улучшенного управления миграцией.

Андреева отметила вклад Государственной миграционной службы Азербайджана в эту сферу.

Она также добавила, что сегодня европейское сообщество сталкивается с миграционным кризисом, с которым все страны должны справляться сообща.