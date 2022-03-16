Азербайджан привержен основополагающему принципу повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года "Не оставлять никого в стороне" и Целям устойчивого развития (ЦУР).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Гуидо Амбросо на мероприятии, посвященном подведению итогов 15-летнего сотрудничества Государственной миграционной службы Азербайджана с международными партнерами для инклюзивного, прогрессивного и улучшенного управления миграцией.

По его словам, Азербайджан следует принципам в области устойчивого развития на период до 2030 года, в том числе принципу "Не оставлять никого в стороне".

"Азербайджан освободил свои земли, начал процесс разминирования и возвращения граждан на освобожденные территории", - сказал Амбросо.