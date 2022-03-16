https://news.day.az/politics/1445113.html Провокаторша Пекресс получила по заслугам от французов - ВИДЕО
Провокаторша Пекресс получила по заслугам от французов - ВИДЕО
На кандидата в президенты Франции Валери Пекресс напали активисты.
Как передает Day.Az, после того, как Пекресс произнесла речь на трибуне перед Конфедерацией малых и средних предприятий, двое активистов движения "Akira" бросили в нее розовый порошок.
Отметим, некоторое время назад В.Пекрес совершила незаконную поездку на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.
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