Россия готова видеть грузинских коллег на заседаниях "3+3".

Как передает Day.Az, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"При обсуждении ситуации в Закавказье мы отметили, что в конце прошлого - начале нынешнего года были заложены основы для постконфликтного взаимодействия в этом районе общего соседства через механизм, который является новым механизмом консультативной региональной платформы "3+3" - Азербайджан, Армения, Россия, Иран, Турция и Грузия, которая пока раздумывает над присоединением к этому перспективному формату. Мы не раз подчеркивали, что готовы видеть грузинских коллег на заседаниях этой структуры", - сказал он.