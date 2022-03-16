Почему армянам можно, а корсиканцам нельзя?

Автор: Лейла Таривердиева

На французском острове Корсика уже две недели продолжаются демонстрации и беспорядки. Причиной послужило нападение в тюрьме на сепаратиста Ивана Колонну. После этого начались массовые акции протеста, переросшие в беспорядки. Как сообщают зарубежные СМИ, сотни людей получили ранения, в том числе 77 офицеров. Все это происходит за несколько недель до президентских выборов во Франции.

Как сообщается, акции сепаратистов были жестко подавлены и продолжают подавляться. Но вот что обращает на себя внимание - из Парижа почему-то не слышно призывов к признанию "независимости" Корсики и приоритетности принципа "права народов на самоопределение". Эти лозунги, которыми французская сторона в дни 44-дневной войны и после нее заглушала голос разума, были забыты.

Стыдно, господа, мадам и мсье. Если уж придерживаетесь какого-то принципа, будьте принципиальными до конца. Если Франция так радеет за "самоопределение" армян в границах другого государства, то пусть будет добра "самоопределить" и корсиканцев. В отличие от Карабаха, являющегося исторической землей Азербайджана, Корсика была Францией захвачена и насильно присоединена, что отражено в исторических трудах. Самое время французскому Сенату устроить голосование и призвать президента Макрона признать "независимость" Корсики. В чем же дело, почему за две недели никто не подал Сенату такую идею?

Разговоры о двойных стандартах уже набили оскомину, но многоликий запад просто не дает нам возможности забыть о них. Вместо того, чтобы применить к корсиканцам так любимый европейцами тезис "права на самоопределение" (когда речь идет о далеких от Европы странах, протестующих разгоняют). И не только французы вспоминают о заключительном Хельсинкском пакте только, когда его нужно применить против Азербайджана. В Европе достаточно своих проблем с сепаратизмом. Корсика, Шотландия, Каталония и др. Эти народы столетия борются за свое самоопределение и наталкиваются на жесткую реакцию своих центральных правительств, полицейские меры и нерушимый принцип территориальной целостности государств.

Нет, мы ни в коем случае не поддерживаем сепаратизм и право на самоопределение. Эти принципы разрушительны и ведут к конфликтам и войнам. Нам просто интересно в очередной раз приоткрыть истинное лицо западных демократий. Лиц этих много, но улыбаются они почему-то только армянским сепаратистам. Наверное, потому, что армяне не требуют у них территорий для себя, а претендуют на исторические земли далекого Азербайджана. Тут можно и забыть о территориальной целостности, можно устраивать истерики, принимать одиозные резолюции, угрожать и размахивать международным правом.

Как говорил Президент Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия" в октябре 2020 года, если Франция хочет самоопределения для "Нагорного Карабаха", пусть отдаст им город Марсель, почти половина жителей которого составляют армяне, позволит им провозгласить Нагорно-Карабахскую республику и предоставит независимость. "Пусть предоставят независимость Корсике, баскам. Почему они требуют от нас предоставления независимости Нагорному Карабаху? Какое они имеют право требовать этого от нас?"

Требовать Парижу чего-то от Баку в вопросе Карабаха это тоже, как если депутаты Милли Меджлиса вдруг начнут озвучить лозунги "свободу Корсике". Но последнее невозможно, потому что это абсурд и провокация, откровенное вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Странно, что абсурдность и провокационность подобных шагов касательно азербайджанских территорий не приходила до сих пор в головы тем, кто делает политику и принимает законы во Франции. И не в ней одной.