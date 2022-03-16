Фермеры благодарят Президента Ильхама Алиева за восстановительные работы в Карабахе

На освобожденных территориях Азербайджана продолжается бурение артезианских скважин. Сегодня несколько артезианских скважин было введено в эксплуатацию на освобожденных территориях в Агдаме. Также проведены ремонтно-восстановительные работы на артезианских скважинах, разрушенных армянскими вандалами.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend понаблюдала за процессом ввода артезианских скважин в эксплуатацию, передает Day.Az.

Начальник Агдамского управления механического орошения Хафиз Азимзаде сообщил Trend, что до конца нынешнего года планируется отремонтировать еще 178 артезианских скважин.

По его словам, до сегодняшнего дня отремонтированы и сданы в эксплуатацию 12 артезианских скважин, которые обеспечат поливной водой 40 гектаров земель.

"На освобожденных территориях Агдама насчитывается 327 субартезианских скважин, два крупных водохранилища, 327 километров оросительных каналов и 267 гидротехнических сооружений. Все они будут в скором времени восстановлены. После ввода в эксплуатацию двух водохранилищ на территории Агдама поливной водой будут обеспечены земли на площади 11 700 гектаров. В настоящее время на этих водохранилищах ведутся работы по инвентаризации, и в ближайшее время их планируется отремонтировать", - сказал Азимзаде.

Он также сообщил, что на балансе Агдамского управления механического орошения находятся Хачачайское водохранилище объемом 23 миллиона кубометров, которое обеспечит орошение земель площадью восемь тысяч гектаров, и Агдамкендское водохранилище объемом 1,7 миллиона кубометров. Оно обеспечит поливной водой 3 700 гектаров земли.

Фермеры, ведущие посевные работы на освобожденных территориях, также выразили удовлетворение созданными здесь условиями.

Фермер Фазиль Мамедгусейнзаде выразил глубокую признательность руководству страны за обеспечение земель поливной водой. Он сообщил, что этот год будет урожайным.

Фермер Ханоглан Алиев, который занимается посевными работами на освобожденных территориях, также выразил глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу о фермерах и удовлетворение в связи с улучшением водоснабжения.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж Trend TV из Агдама.