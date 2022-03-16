Члены Международного центра Низами Гянджеви обратились к Президенту Ильхаму Алиеву, передает Day.Az со ссылкой на Международный центр.

"Мы ценим внесенное Вами предложение принять представителей России и Украины для проведения мирных переговоров. Баку является нейтральной площадкой для таких дискуссий и уже послужил площадкой для встречи высших чиновников России и НАТО для переговоров по предотвращению военных инцидентов. Мы надеемся, что стороны примут это предложение, и что Баку может сыграть важную роль в урегулировании самого большого кризиса безопасности, с которым Европа столкнулась с конца Второй мировой войны", - говорится в письме.

В нем также отмечается, что необходимо использовать все возможные каналы для того, чтобы остановить этот тяжелый гуманитарный кризис.

"Мы уже видим его потенциальное катастрофическое влияние на мир, поскольку развивается серьезнейший кризис беженцев со времен Второй мировой войны, а также растет угроза глобальной продовольственной безопасности, угроза дестабилизации глобального энергоснабжения. Мы видим очень серьезное влияние на жизнь внутри Украины, с ростом числа погибших и раненых среди гражданского населения, растущее число внутренних переселенцев и разрушение ключевой инфраструктуры, в том числе домов и медицинских учреждений. Бои и артиллерийские обстрелы вокруг атомных электростанций в Украине также вызывают большое беспокойство", - говорится в письме.

Как отмечается в письме, последствия конфликта серьезны для мира в целом и для пострадавших с обеих сторон в частности.

"Мы как члены Международного центра Низами Гянджеви призываем к срочному диалогу между Россией и Украиной, ориентированному на результат, к немедленному прекращению военных действий. Время имеет значение. Слишком много жизней теряется. Слишком много детей, женщин и других невинных людей вынуждены покинуть свои дома. Эта ужасная ситуация не может продолжаться", - подытожили члены Центра.