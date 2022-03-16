Выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за внимание и заботу о развитии спорта в стране

Выражаю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за внимание и заботу о развитии спорта в стране и спортсменах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду на полях 27-го Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике сказала журналистам заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева.

"Благодарю за те возможности, которые предоставляют и спортсменам, и населению Азербайджана, чтобы они постоянно занимались спортом. Все международные соревнования, проводимые в нашей стране по различным видам спорта, развивают спортивную культуру среди населения страны и влияют на результаты спортсменов", - подчеркнула она.

Говоря о проведении 27-го Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, Мариана Василева отметила, что для юных гимнасток он стал праздником.

"Пандемия оказала влияние на всех спортсменов в Азербайджане. 27-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике стал первым национальным соревнованием по этой гимнастической дисциплине после долгого перерыва. Поэтому для большинства девочек - это праздник. Конечно, многие волновались и очень ответственно подошли к соревнованию. С 2022 года в художественной гимнастике вступили в силу новые правила. Пока мы не участвовали в международных соревнованиях, поэтому Чемпионат - хороший опыт для наших гимнасток", - сказала Василева.

Она также добавила, что сейчас сложно планировать, но, скорее всего, первым международным стартом для азербайджанских гимнасток станет Кубок мира в Болгарии.

Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана дала высокую оценку азербайджанским гимнастам, которые принимали участие в различных международных соревнованиях, организованных в текущем году в Баку.

"К сожалению, я не присутствовала на всех соревнованиях, но следила за их итогами. Поздравляю Азербайджан, Федерацию гимнастики Азербайджана и всех нас с исключительными результатами. Впервые в истории азербайджанской гимнастики в прыжках на батуте Сельджан Магсудова - девочка, которая родилась и выросла как спортсменка в Азербайджане, завоевала серебряную медаль на Кубке мира. Это исключительный успех! После Сельджан Магсудовой эстафету приняли представители акробатической гимнастики, которые нас обрадовали как на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп, завоевав золотую медаль, так и на Чемпионате мира, где у нас серебряная и бронзовые медали. Результат, которого добились наши спортсмены и тренеры, - большой прорыв в гимнастике. Надеюсь, что представительницы художественной и спортивной гимнастики продолжат этот путь на предстоящих соревнованиях", - отметила Василева.

Говоря о предстоящем в Баку Кубке мира FIG по художественной гимнастике, замминистра молодежи и спорта подчеркнула, что на участие в нем подало заявки много стран.

"К соревнованиям в Азербайджане всегда большой интерес со стороны тренеров, спортсменов и федераций. Все с большим желанием приезжают в Азербайджан на соревнования, так как организация здесь на самом высоком уровне, а также у нас лучшая в мире соревновательная и тренировочная база", - добавила она.

Мариана Василева подчеркнула, что внимательно следит за выступлениями всех азербайджанских спортсменов как на национальной, так и на международной арене.

"Сейчас мы очень активно посещаем регионы страны, потому что на месте всегда легче ознакомиться с различными вопросами, а также лично познакомиться с тренерами, руководителями спортивных комплексов и учреждений. Благодаря этому складывается мнение о том, как можно помочь, посодействовать в том или ином вопросе. И это помогает составить правильную стратегию", - заключила она.