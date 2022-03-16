Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных территориях Азербайджана

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает Day.Az.

В заседании приняли участие представители соответствующих государственных структур, представленных в Рабочей группе, и члены экспертной группы Программы ООН по окружающей среде (UNEP), находящиеся с визитом в Азербайджане.

Целями визита экспертной группы в страну являются осуществление оценочной миссии для оказания поддержки процессу экологического восстановления освобожденных от оккупации территорий, изучение планов правительства по восстановлению экосистем на затронутых конфликтом территориях, определение направлений поддержки UNEP и сбор информации напрямую из источников, связанных с потребностями экологического восстановления.

На заседании членами Рабочей группы была проведена сравнительная оценка состояния лесных ресурсов, фауны и флоры, особо охраняемых природных территорий, водных ресурсов, месторождений полезных ископаемых, почв на освобожденных от оккупации территориях с состоянием в период до оккупации, а также выполненных в области сельского хозяйства работ, в том числе касательно деградированных земель. Были представлены презентации о проекте "умное село", "Концепции зоны "зеленой энергии", мониторинге освобожденных территорий на основе спутниковых снимков, продемонстрированы фильмы.

Также министерством экологии и природных ресурсов был организован визит экспертной группы в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, члены группы посетили города Агдам, Джабраил, Зангилан, Шуша, села Агалы, Венедли, Сарыгышлаг, Шафибейли Зангиланского района, села Ишиглы, Довлетъярлы, Гаджар Физулинского района, а также поселки Гадрут и Суговушан. В рамках визита участникам оценочной миссии были наглядно продемонстрированы последствия экологических преступлений, совершенных Арменией.