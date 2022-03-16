Армянская "мечта" терпит очередной крах

Автор: Пярвин Мирзазаде

События последних дней показали, что все надежды руководства Армении на то, что им удасться затянуть и заморозить выполнение принятых обязательств по подписанным трёхсторонним Заявлениям окончательно провалились. Соглашаясь на слезные мольбы и просьбы руководства Армении о прекращение огня в ноябре 2020 года адресованные посредникам, Азербайджан согласился на это лишь потому, что хотел избежать ненужных жертв, позволив сохранить лицо ереванским лидерам, которые потерпев поражение стояли на пороге свержения.

Увы, армянское руководство не оценило этого шага Азербайджана и на протяжении болеее 1,5 лет занималось только тем, что тормозило процесс окончательного урегулирования и саботировало выполнение пунктов трёхсторонних Заявлений.

Все это время армянская сторона несколько раз пыталась спровоцировать крупномасштабные боевые действия на линии соприкосновения вдоль административной азербайджано-армянской границы для того, чтобы затормозить переговоры по открытию транспортных коридоров и постараться сохранить остатки оккупационных войск на территории, где временно размещены миротворческие силы как залог будущего реванша.

Несмотря на то, что армянская сторона, подписывая Заявление 10 ноября 2020 года взяла на себя ряд обязательств, которые должны были в будущем послужить основой для мирного договора, исполнять их не торопилась. Получив сокрушительный ответ от вооруженных сил Азербайджана, разнесшие в пух и прах подразделения армянской армии, которые несколько раз в течении 2021 года пытались вытеснить азербайджанских военнослужащих с их позиций вдоль границы, ереванские власти сразу же устраивали шоу с криком и плачем, пытаясь вовлечь в конфликт на своей стороне третьи страны.

Причём своей дезинформацией о произошедшем им частенько удавалось даже обмануть некоторых лидеров ведущих стран Запада, которые вначале поддавшись этому вранью занимали проармянские позиции, а затем разобравшись отступали назад, призывая разрешить все конфликтные ситуации путём переговоров, а также осуществления делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.

Долгое время армянская сторона пыталась балансируя на грани мира и войны сделать все возможное, чтобы обмануть как международных посредников, так и Азербайджан, постараться заморозить ситуацию как она осталась на момент прекращения огня, чтобы оставить для себя место для маневра в случае, если появится оказия повторить все сначала, чтобы вновь разжечь огонь конфликта.

В то время как Азербайджан постоянно предлагал начать процесс демаркации и делимитации границы, подготовку мирного договора, практических шагов по открытию транспортных коридоров, армянская сторона под различными предлогами отвергала эти предложения или выдвигала неприемлемые контрпредложения и предусловия типа "зеркального отвода" войск обеих сторон от границы и размещения неких международных наблюдателей между ними.

Азербайджанская сторона долгое время пойдя на встречу просьбам посредников, старалась не создавать конфликтных ситуаций ожидая, что власти Армении наконец осознают, что нужно начать исполнять пункты Заявлений. Взамен увидела, что противная сторона воспринимает это как проявление "слабости" и пытается просто выиграть время, чтобы набраться сил.

Прикрываясь миротворцами, армянская сторона, в нарушение трёхсторонних Заявлений, попыталась использовать Лачинский коридор, чтобы перегруппировать свои оставшиеся ещё остатки вооруженных сил, старалась начать постройку новых инженерных сооружений, а также осуществлять снабжение топливом, запчастями и военной амуницией. Наряду с этим участились случаи, когда армянские власти втайне организовывали визиты для встречи с лидерами сепаратистов (на территорию временно контролируемую миротворцами) своих высокопоставленных чиновников и заграничных провокаторов, затем преподнося это в пропагандистких целях, как фактор признания независимости квази государства, что было абсолютно неприемлемо и провокационно.

Азербайджанские власти неоднократно обращали внимание командования миротворческих сил и властей в Ереване на то, что такие действия являются нарушением прав и суверенитета Азербайджанского государства и что ответственность за их последствия несет армянская сторона. Параллельно, армянская сторона развернула широкую пропагандистскую компанию, стремясь представить себя "миротворцем" мировому сообществу, хотя все сделанные ими шаги свидетельствовали об обратном.

Очень часто армянские пропагандисты пытаются представить любое происшествие и конфликтную ситуацию как намерение Азербайджана изгнать армянское население из Карабахского региона.

Вот и последнюю техногенную аварию на газопроводе идущему в Ханкенди они объясняют тем, что якобы это была целенаправленная диверсия, имеющая цель "выжать" армянское население. При этом армянская сторона требует, чтобы для ремонта последствий аварии были бы допущены только их специалисты, но умалчивает о том, что территория вокруг газопровода заминирована, проходит вблизи позиций азербайджанской армии, а карты минных полей на этом участке представлены не были.

Так как мотивировали это тем, что их у них нет, значит они как всегда лгут и изворачиваются.

Долгое время Армения пользовалась автомобильными дорогами, часть из которых были проложены во время оккупации по азербайджанской территории, причём по этим дорогам осуществлялась доставка топлива из Ирана в Армению. Как только Азербайджан установил таможенный и пограничный контроль, начал взымать соответствующие законодательству пошлины, армянская сторона впала в истерику и стала орать о том, что это не "гуманно" и привело к росту цен в стране. Так как Азербайджан использовал свои суверенные права, которые были нарушены во время оккупации, то и международое сообщество восприняло эти действия как полностью соответствующими международному праву и оставили армянские "судороги" без внимания.

На все мирные предложения Президента Ильхама Алиева о скорейшем начале переговорного процесса, ереванские лидеры постоянно пытаются отговориться все теми же отговорками и предусловиями, вытаскивая из загашников даже пропахшие нафталином устаревшие карты административных границ союзных республик 20х годов 20го века.

Армянские политики постоянно делают заявления о том, что конфликт не закончен и статус несуществующей административной единицы Азербайджана - Нагорного Карабаха мол должен решаться в рамках переговоров с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как известно, позиция Азербайджана по этому вопросу была выражена Президентом Ильхамом Алиевым ещё в июле 2021 года на встрече с сопредседателями Минской группы, в ходе которой он четко и ясно указал на то, что прежние предложения потеряли свою актуальность после Второй Карабахской Войны и возврата к ним не будет, предложив сопредседателям подготовить новые предложения, направленные на подписание мирного договора и интеграцию армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество.

Наряду с этим Азербайджан постоянно выступал с призывами к Армении начать делимитацию и демаркацию границ и подписать мирное соглашение. Для этого армянской стороне МИД Азербайджана были переданы конкретные предложения из 5 базовых пунктов, которые полностью отображают все стороны будущей нормализации отношений и соответствуют международному праву:

-подписание мирного соглашения;

-взаимное признание территориальной целостности;

-установление дипломатических отношений;

-демаркации и делимитации границ;

-безопасность, открытие транспортных коридоров и экономическое сотрудничество.

Однако эти предложения были встречены в Армении неоднозначно. Если армянская оппозиция категорически выступила против любого мирного соглашения, продолжая выступать с туркофобских позиций, то армянские власти, понимая, что отказ от них приведёт к фактической полной изоляции страны на международной арене, решили сыграть в свою очередную лицемерную игру.

С одной стороны Премьер Н. Пашинян бросился звонить лидерам стран Запада с просьбой о "спасении". Для чего срочно поговорил по телефону с Госсекретарём США Э. Блинкеном и Премьер-Министром Канады Д. Трюдо, умоляя их вмешаться и оказать давление на Азербайджан.

Старая манера армянских лидеров. Попав в безвыходную ситуацию ябедничать и взывать о помощи, обращаясь к западным странам и международным организациям.

С другой стороны, Армения обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ выступить посредником в переговорном процессе, отлично понимая, что в настоящее время из-за событий в Украине это сделать практически невозможно, да и если они почти более полгода ничего не предложили после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, то ещё продолжают находиться в "процессе поиска и изучения" проблемы.

В то время, как мировое сообщество занято попыткой остановить боевые действия в Украине, армянский лидер в панике продолжает действовать на нервы рууоводителям западных стран, пытаясь вызвать у них жалость и сочувствие за свою неконструктивную позицию. Наверное звонок Н. Пашиняна канадскому Премьеру Д. Трюдо, который давно известен своей проармянской позицией, был вызван и воспоминаниями о тех разноцветных носочках, которые были ему подарены на саммите Франкофонии в Ереване в 2018 году. Довольно странно, что лидер страны, которая сама подвержена сепаратизму из-за стремления франкоязычного Квебека к отделению, так рьяно выступает в поддержку карабахских сепаратистов и далекой Армении, которую впервые посетил ещё в действе в 1984 году, сопровождая своего покойного отца бывшего Премьер-Министра П.Трюдо в ходе визита в СССР.

Интересно, что звонок в Канаду абсолютно ничего не может дать армянскому лидеру, так как эта далёкая страна никогда не была активной в регионе Южного Кавказа (ввиду отсутствия каких-либо дипломатических представительств и значительных инвестиций), да и повлиять на Азербайджан вряд ли чем-то сможет.

Скорее всего потеряв надежду на помощь союзников по ОДКБ, которые не намерены вмешиваться в армянские авантюры по присвоению чужих территорий, Никол Воваевич как утопающий, хватается за любую соломинку, лишь бы не потонуть.

Ну а ответ главы армянского внешнеполитического ведомства А. Мирзояна на предложения Азербайджана вообще можно записать в историю международных отношений как уникальный пример фарисейства и двурушничества. Оказывается Армения и Азербайджан давно, ещё в декабре 1991 года признали территориальную целостность друг друга вступая в СНГ (Азербайджан присоединился в 1993 году), но при этом Карабахский регион армянская сторона признавать за территорию Азербайджана не собирается. А как тогда следует рассматривать почти 27 лет оккупации 7 районов вне бывшего НКАО?

Далее последовал еще один "гениальный пассаж" бывшего незадачливого парламентария о том, что для Армении конфликт этот не территориальный, а вопрос прав армянского населения. Просто новое слово в дипломатии. Значит по этой логике чтобы обеспечить "права" небольшого по численности армянского населения Карабахского региона, нужно нарушить права почти 1 миллиона проживающих там азербайджанцев?

Далее в своём интервью официальному органу правительства агенству Арменпресс, господин А. Мирзоян выразил желание вести переговоры опираясь на международное право, но опять повторил свои известные тезисы о том, что переговоры должны быть проведены без никаких предварительных условий на основе Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и Международного пакта о гражданских и политических правах.

Судя по этим словам можно было бы сделать вывод, что армянская сторона согласилась с предложениями Азербайджана, но сразу же министр иностранных дел Армении сделал оговорку о том, что предложения не отражают по их мнению весь комплекс вопросов, что на дипломатическом языке можно считать неким не согласием с предложенным.

Наряду с этим, аппелируя к Хельсинскому Заключительному Акту 1975 года, руководитель МИД Армении вновь пытается ввести в заблуждение как свой народ, так и международное сообщество, старясь представить это так что указанные там принципы нации на самоопределение превалирует над другим принципом Акта о территориальной целостности. Что является доказательством того, что армянская сторона вновь как и на переговорах в рамках Минской группы ОБСЕ намерена ввергнуть весь процесс в абсолютно бесцельные дискуссии, которые заведут в тупик.

Видимо ввиду своего возраста и неопытности господин А. Мирзоян до сих пор не понял, что армянский народ уже давно самоопределился создав Республику Армения на исторических азербайджанских землях, а национальное меньшинство, проживающее в стране- члене ОБСЕ может претендовать на самоуправление лишь в рамках единого государства, которое может быть либо унитарным как Азербайджан, либо федеративным как Германия.

Самоуправление предусматривает представительство в выборных и назначаемых органах власти, возможность использовать свой язык, исполнять религиозный культ и развивать национальную культуру и другое, а не создавать квази мини государства по национальному принципу в каждой отдельной взятой деревне с небольшим населением. В этом случае Европа должна была вернуться во времена средневековья, когда на ее территории было несколько тысяч государств размером в небольшую деревню или католический монастырь.

Сразу же после этого представители министерства транспорта Армении стали обвинять азербайджанскую сторону в том, что мол она якобы "нарушает" трехсторонние договорённости, требуя одновременного открытия железной и автомобильной дороги, ведь договаривались по их словам лишь о железной дороге.

Тут же подал голос цепной пёсик сепаратистов Д. Бабаян, который немедленно пролаял старую песню о том, что "никогда не будем в составе Азербайджана". Не отстал от своих подельников из оппозиции и депутат Национального собрания А. Геворкян, который стал бросаться обвинениями в адрес Азербайджана и Совета Европы, обвинив последний в том, что он молчит, когда армян подвергают чуть ли не "геноциду", требуя немедленно вмешаться.

После всего этого можно было сделать вывод, что азербайджанские предложения застали армянскую сторону врасплох и она однозначно не то что не готова конструктивно ответить на них, а просто отвергнуть их сразу не может. Вот почему в комментариях МИД Азербайджана к интервью главы МИД Армении была выраженa надежда на то, что если армянская сторона готова к субстантивным переговорам, то должна конкретно ответить на предложения о заключении мирного договора.

Не успел глава правительства Армении оправиться от чувства радости после разговора с Госсекретарем США Э. Блинкеном, которого он наверное ошарашил своими жалобами на Азербайджан, как глава Госдепа США поговорил по телефону с Президентом Азербайджана, которого поблагодарил за усилия по установлению прочного мира на Южном Кавказе.

Подводя итог последним событиям в регионе можно однозначно сказать, что у Армении есть пока последний шанс выйти из тупика в который она сама себя загнала. Армения, находясь в тяжелом политическом и экономическом кризисе может выйти из него лишь наладив отношения с соседними государствами Азербайджаном и Турцией, отказавшись от территориальных претензий.

Турция уже сделала шаг на встречу Армении, начав переговоры по нормализации межгосударственных отношений, а также пригласив принять участие в региональной экономической платформе развития по формуле 3+3, которая может стать основой будущих отношений. Уже А. Мирзоян, временно глубоко спрятав свои туркофобские взгляды, отправился на Дипломатический Форум в Анталью, где побеседовав со своим турецким коллегой М. Чавушоглу, стал рассуждать о том, что необходимо установить дипломатические отношения и открыть границы.

Правда это нужно для Армении как глоток воздуха и для этого армянские руководители должны сделать очень тяжелый и неприятный для них шаг-отказаться от антитурецкой компании и необоснованных претензиях к Турции. Министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу призвал Азербайджан и Армению самим нормализовать свои отношения, без посредников, что можно рассматривать как призыв к армянской стороне перестать "вилять хвостом" и договариваться, отказавшись от утопических идей об "арцахе- миацуме".

После подписания азербайджано-иранского Меморандума о возможности открытия транспортного коридора в Нахчыван через иранскую территорию, армянские фортели и спекуляции на тему Зангезурского коридора становятся просто пустым звуком. Ведь если армянская сторона и дальше будет торговаться, то Азербайджан просто потеряет интерес к этому отрезку пути по территории Армении и изменит направление коридора в сторону Ирана, который будет только рад заполучить такой объём транзитных грузов оставив неуступчивых соседей с носом.

Всяческие попытки армянской стороны под различными предлогами попытаться интерпретировать в свою пользу трехсторонние Заявления, а также представить свои территориальные претензии к Азербайджану как некую борьбу за права армян, проживающих на территории Карабахского региона, обречены на полное фиаско.

Армянская "мечта" о создании "Великой Армении" от моря до моря терпит очередной крах. У руководства Армении остаётся последний шанс- пойти на мирное соглашение приняв азербайджанские предложения, которые полностью отвечают всем требованиям принципам международного права. Армянские политики, которые публично клянутся в своей непримиримости должны понять, что отказ от вывода остатков вооруженных сил и разоружения незаконных вооруженных формирований из Карабахского региона Азербайджана лишь усугубляет их ситуацию.

Ведь никому не секрет, что терпение Азербайджана не бесконечно и в случае продолжения этой политики, их ожидает очередной сеанс терапии Азербайджанского железного кулака. Чем быстрее они это поймут и начнут диалог и примирение с Азербайджаном, тем быстрее начнётся процесс интеграции армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество, Армения выйдет из изоляции и будет налаживать экономическое сотрудничество с соседями, которые обеспечат мир и безопасность в регионе.