https://news.day.az/politics/1445195.html Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Украине
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Украине
В среду состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе вокруг Украины.
Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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