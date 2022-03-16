Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Украине

В среду состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе вокруг Украины.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.