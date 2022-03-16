https://news.day.az/politics/1445203.html Осуществлена полевая миссия в Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах - Хикмет Гаджиев - ФОТО
Осуществлена полевая миссия в Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах - Хикмет Гаджиев - ФОТО
Состоялись плодотворные обсуждения с совместной командой ЕС, ООН и Всемирного банка по "Оценке восстановления и миростроительства".
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.
Помощник Президента отметил, что в освобожденных Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах осуществлена полевая миссия. Он подчеркнул важность поддержки международным сообществом усилий правительства Азербайджана по повестке постконфликтного восстановления.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре