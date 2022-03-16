Осуществлена полевая миссия в Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах

Состоялись плодотворные обсуждения с совместной командой ЕС, ООН и Всемирного банка по "Оценке восстановления и миростроительства".

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента отметил, что в освобожденных Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах осуществлена полевая миссия. Он подчеркнул важность поддержки международным сообществом усилий правительства Азербайджана по повестке постконфликтного восстановления.