https://news.day.az/politics/1445411.html Москва приветствует готовность Баку и Еревана приступить к подготовке мирного договора - МИД РФ
Москва приветствует готовность Баку и Еревана приступить к подготовке мирного договора - МИД РФ
Россия приветствует готовность Азербайджана и Армении приступить к подготовке мирного договора.
Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az.
"Мы подтверждаем нашу настроенность на всемерное содействие подобному переговорному процессу. Что касается вероятных сроков его завершения и подписания мирного договора - я считаю, что пока на эту тему говорить преждевременно", - сказала она.
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