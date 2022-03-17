Россия выступает за скорейший запуск делимитации границ между Азербайджаном и Арменией с созданием соответствующей двусторонней комиссии.

Как передает Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Мы обеспокоены ситуацией на отдельных участках азербайджано-армянкой границы. Отмечаем с начала марта регулярные нарушения режима прекращения огня. Российский миротворческий контингент в зоне своей ответственности предпринимает соответствующие меры по обеспечению стабильности, контроля обстановки. Благодаря этим усилиям с 13 марта вооруженных инцидентов не фиксируется. Мы выступаем за скорейший запуск делимитации границ с созданием соответствующей двусторонней комиссии", - сказала она.