Шахин Сеидзаде больше не депутат

Депутатские полномочия депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Шахина Сеидзаде прекращены.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.

Было отмечено, что Сеидзаде обратился в связи с прекращением полномочий.

После обсуждений этот вопрос был вынесен на голосование и утвержден.