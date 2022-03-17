На заседании ЦИК Азербайджана утвержден ряд документов

17 марта состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, передает Day.Az.

В повестку дня заседания были включены следующие вопросы: утверждение протокола заседания ЦИК от 3 сентября 2021 года, прекращение депутатских полномочий депутата Милли Меджлиса (парламент) VI созыва Шахина Сеидзаде, утверждение образца документа, предусмотренного законом "О порядке использования гражданами Азербайджана права на законодательную инициативу", вопрос об акте нормативного характера ЦИК и внесение изменений в состав некоторых окружных избирательных комиссий (ЦИК).

Все вопросы были обсуждены и утверждены, в состав нескольких ЦИК были внесены изменения.