В Милли Меджлисе 7 вакантных депутатских мест

В Милли Меджлисе являются вакантными 7 депутатских мест.

Как передает Day.Az, на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии Шахин Сеидзаде был лишен депутатского мандата в связи с назначением председателем правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" (в соответствии со статьей 89 Конституции, в связи с тем, что депутат занимается иной оплачиваемой деятельностью).

Таким образом, количество вакантных депутатских мест в парламенте достигло 7.