https://news.day.az/politics/1445473.html В Милли Меджлисе 7 вакантных депутатских мест
В Милли Меджлисе 7 вакантных депутатских мест
В Милли Меджлисе являются вакантными 7 депутатских мест.
Как передает Day.Az, на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии Шахин Сеидзаде был лишен депутатского мандата в связи с назначением председателем правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" (в соответствии со статьей 89 Конституции, в связи с тем, что депутат занимается иной оплачиваемой деятельностью).
Таким образом, количество вакантных депутатских мест в парламенте достигло 7.
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