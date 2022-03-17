Джейхун Байрамов проинформировал официального представителя ООН об экологическом терроре Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с директором Европейского регионального офиса Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Бруно Поцци, сообщили Trend в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Во встрече также приняли участие представители соответствующих государственных структур и члены экспертной группы UNEP, находящиеся с визитом в Азербайджане.

Стороны обменялись мнениями по сотрудничеству между Азербайджаном и ООН, а также другим практическим вопросам совместной повестки дня.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с реконструкцией и восстановительными работами, проводимыми на освобожденных территориях, процессом разминирования, возможностями углубления двусторонних отношений в сфере охраны окружающей среды и Целей устойчивого развития.

Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ООН и ее специализированными структурами, высоко ценит поддержку экологической программы всемирной организации по восстановлению биоразнообразия и экосистем на освобожденных от оккупации территориях.

В ходе встречи гости были проинформированы о текущей ситуации в регионе, о проводимых Азербайджанским государством масштабных восстановительных работах, работах по реконструкции на освобожденных территориях.

Кроме того, Байрамов рассказал о реализуемых в Азербайджане государственных программах в области охраны окружающей среды, предстоящих задачах и путях решения существующих экологических проблем.

Глава МИД проинформировал международных экспертов о том, что в результате военной агрессии Армении и продолжавшейся около 30 лет оккупации более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Вниманию гостей также была представлена сравнительная оценка нынешнего состояния лесных ресурсов, флоры и фауны, особо охраняемых природных территорий, водных ресурсов, месторождений полезных ископаемых, почв на освобожденных территориях с периодом до оккупации.

Кроме того, противоположная сторона была проинформирована о работах в области сельского хозяйства, проекте "Умное село", концепции "Зона "зеленой" энергетики", мониторинге освобожденных территорий на основе спутниковых снимков и планируемых восстановительных работах.

Байрамов отметил, что высоко оценивает деятельность UNEP в Азербайджане в этом направлении.

Он также сообщил, что Азербайджан придает большое значение вопросам окружающей среды.

По его словам, все проекты на освобожденных территориях реализуются с учетом вопросов охраны окружающей среды.

В свою очередь, директор Европейского регионального офиса UNEP подчеркнул, что проекты, реализуемые Азербайджаном в рамках сотрудничества с ООН, достойны одобрения.

Он также сообщил, что в ходе визита на освобожденные территории международным экспертам был продемонстрирован ущерб, нанесенный Арменией окружающей среде.

Бруно Поцци отметил, что целью визита экспертной группы в Азербайджан является осуществление оценочной миссии для оказания поддержки процессу восстановления экологии на освобожденных территориях, изучение планов правительства Азербайджана по восстановлению экосистем на этих землях, определение направлений поддержки UNEP.

Он выразил благодарность азербайджанской стороне за конструктивный диалог и плодотворное сотрудничество.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.