https://news.day.az/politics/1445514.html В Баку прошел 3-й раунд диалога по безопасности Азербайджан-ЕС - ФОТО
В Баку прошел 3-й раунд диалога по безопасности Азербайджан-ЕС - ФОТО
В Баку состоялся 3-й раунд диалога по безопасности Азербайджан-Европейский союз.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.
"Я благодарен заместителю генерального секретаря Европейской службы внешних связей Энрике Мора за продуктивный обмен мнениями по региональным вопросам, энергетике/кибербезопасности, незаконному обороту наркотиков, незаконной миграции и по другим вопросам", - говорится в публикации.
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