В Баку прошел 3-й раунд диалога по безопасности Азербайджан-ЕС

В Баку состоялся 3-й раунд диалога по безопасности Азербайджан-Европейский союз.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

"Я благодарен заместителю генерального секретаря Европейской службы внешних связей Энрике Мора за продуктивный обмен мнениями по региональным вопросам, энергетике/кибербезопасности, незаконному обороту наркотиков, незаконной миграции и по другим вопросам", - говорится в публикации.