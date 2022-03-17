У Армении нет альтернативы принятию предложения Азербайджана

Одним из основных приоритетов Азербайджана после победы во второй Карабахской войне стало начало мирных переговоров.

Как сообщает  Day.Az, об этом сказал глава дирекции международных проектов АМИ Trend Руфиз Хафизоглу в эфире программы "Əsas məsələ" на телеканале AzTV.

По его словам, это было предложением азербайджанской стороны Армении. Однако Армения не готова к миру, что и можно наблюдать сегодня.

"Сегодня в Ереване перед министерством иностранных дел проходит акция протеста. Одно из требований - ни в коем случае не идти на мирные переговоры с Азербайджаном. То есть Армения не готова к миру. На это тоже есть несколько причин. Азербайджан одержал справедливую победу, и важную роль в этом играет также Турция. Азербайджан - страна с традициями государственности. Однако у армян нет таких традиций", - сказал Руфиз Хафизоглу.

Он добавил, что у Армении нет другой альтернативы, кроме как принять предложения Азербайджана.