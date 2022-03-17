Джейхун Байрамов обсудил с французским коллегой ситуацию в регионе

17 марта 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе реализацию трехсторонних заявлений.

В ходе разговора министры коснулись пяти базовых принципов, представленных Азербайджаном. Жан-Ив Ле Дриан выразил поддержку Франции усилиям по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в связи с Украиной.

В ходе телефонного разговора министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.