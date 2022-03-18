Хикмет Гаджиев обсудил с представителем ООН миссию UNEP на освобожденные территории

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев обсудил с директором Европейского регионального офиса Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Бруно Поцци миссию UNEP на освобожденные территории.

Как сообщает Day.Az, об этом помощник Президента Азербайджана написал на своей странице в Twitter.

"Обсудили с директором Европейского офиса UNEP миссию на освобожденные территории, в том числе в Джебраил, Физули, Зангилан, Гадрут и Шушу для оценки экологической ситуации. 30-летняя военная оккупация Армении сопровождалась огромным экологическим ущербом", - отметил Хикмет Гаджиев.