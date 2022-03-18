В Шуше будет развеваться флаг ООН

В Шуше будет отмечена 30-я годовщина принятия Азербайджана в ООН.

Как передает Day.Az, об этом сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в Twitter.

"Мы летим в аэропорт Физули на самолете "Ханкенди", чтобы посетить Шушу с аккредитованной в Азербайджане семьей ООН. 30-летие принятия Азербайджана в ООН будет отмечено в Шуше вместе с институтами организации. В освобожденной Шуше будет развеваться флаг ООН", - говорится в публикации.