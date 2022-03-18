Представители ООН ознакомились с аэропортом в Физули - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня в Шуше состоится мероприятие, посвященное 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, участники встречи уже прибыли самолетом в Физулинский международный аэропорт.
После ознакомления с аэропортом они отправятся в Шушу по "Дороге Победы".
Основная цель встречи - создать площадку для обсуждения путей партнерства Азербайджана и ООН в рамках Целей устойчивого развития, обсудить новые приоритеты и возможности Азербайджана в постпандемических и постконфликтных реалиях.
В состав делегации входят высокопоставленные официальные лица Азербайджана, резидент-координатор ООН, руководство учреждений всемирной организации в Азербайджане.
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