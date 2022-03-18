Представители ООН ознакомились с аэропортом в Физули

Сегодня в Шуше состоится мероприятие, посвященное 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, участники встречи уже прибыли самолетом в Физулинский международный аэропорт.

После ознакомления с аэропортом они отправятся в Шушу по "Дороге Победы".

Основная цель встречи - создать площадку для обсуждения путей партнерства Азербайджана и ООН в рамках Целей устойчивого развития, обсудить новые приоритеты и возможности Азербайджана в постпандемических и постконфликтных реалиях.

В состав делегации входят высокопоставленные официальные лица Азербайджана, резидент-координатор ООН, руководство учреждений всемирной организации в Азербайджане.