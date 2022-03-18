В ПЕА проходит заседание правления

В Баку 18 марта проходит заседание правления правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как передает Day.Az, в повестку заседания включены два вопроса.

На заседании обсуждаются финансовая отчетность ПЕА за 2021 год и учетная политика, отражающая совокупность конкретных принципов, основ, правил и методов, принятых центральным аппаратом партии и аппаратами местных организаций для ведения бухгалтерского учета, подготовки и предоставления финансовой отчетности, а также определяющая ряд нормативов в финансово-хозяйственных операциях.