ООН и Азербайджан обсудят возможности укрепления сотрудничества

ООН и Азербайджан обсудят вопросы обучения и возможности дальнейшего укрепления сотрудничества. Об этом сказала в пятницу резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на мероприятии в Шуше, посвященном 30-летнему партнерству Азербайджана и ООН, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы договорились с правительством Азербайджана организовать празднование 30-летия вступления Азербайджана в семью ООН в рамках ряда мероприятий, которые будут проходить весь 2022 год", - сказала Андреева.

По ее словам, первое мероприятие в рамках празднования состоялось в Баку второго марта - в день вступления Азербайджана в ООН.

"Мы организовали фотовыставку в центре азербайджанской столицы, на которой представлены 100 фотографий, рассказывающих об отношениях между ООН и Азербайджаном. Сегодня мы проведем две панельные дискуссии на тему того, как продолжить добиваться прогресса в достижении Целей устойчивого развития в постконфликтную и постпандемическую эпоху", - сказала Андреева.