В Шуше проходит заседание, посвященное 30-летию партнерства Азербайджана и ООН

18 марта в городе Шуша проходит заседание, посвященное 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, основной целью Шушинского заседания является создание благоприятной площадки для рассмотрения пути, пройденного к Целям устойчивого развития в партнерстве между Азербайджаном и ООН, а также обсуждение новых приоритетов и возможностей Азербайджана в постпандемийных и постконфликтных реалиях.

Среди участников заседания - высокопоставленные лица государства и правительства Азербайджанской Республики, резидент-координатор ООН в нашей стране, руководящие лица структур организации в Азербайджане.