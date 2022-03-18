https://news.day.az/politics/1445703.html В Шуше проходит заседание, посвященное 30-летию партнерства Азербайджана и ООН - ФОТО
В Шуше проходит заседание, посвященное 30-летию партнерства Азербайджана и ООН - ФОТО
18 марта в городе Шуша проходит заседание, посвященное 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, основной целью Шушинского заседания является создание благоприятной площадки для рассмотрения пути, пройденного к Целям устойчивого развития в партнерстве между Азербайджаном и ООН, а также обсуждение новых приоритетов и возможностей Азербайджана в постпандемийных и постконфликтных реалиях.
Среди участников заседания - высокопоставленные лица государства и правительства Азербайджанской Республики, резидент-координатор ООН в нашей стране, руководящие лица структур организации в Азербайджане.
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