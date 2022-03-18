Азербайджан вносит вклад в миротворческие миссии ООН - Хикмет Гаджиев
У сотрудничества Азербайджана и ООН большое будущее. Иногда ООН подвергают критике. Но не будем забывать о том, что страны-участницы должны выполнять свои обязательства перед ООН. Все страны должны выполнять свои обязательства по Уставу ООН.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в пятницу журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в кулуарах мероприятия в Шуше, посвященного 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.
Помощник Президента отметил, что Азербайджан поддерживает принципы международного права, на которых базируется Устав ООН.
"Азербайджан внес свой вклад в миротворческие миссии ООН. Азербайджанские миротворцы несут службу в Судане и других местах", - сказал Гаджиев.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре