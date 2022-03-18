Азербайджан вносит вклад в миротворческие миссии ООН

У сотрудничества Азербайджана и ООН большое будущее. Иногда ООН подвергают критике. Но не будем забывать о том, что страны-участницы должны выполнять свои обязательства перед ООН. Все страны должны выполнять свои обязательства по Уставу ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в пятницу журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в кулуарах мероприятия в Шуше, посвященного 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.

Помощник Президента отметил, что Азербайджан поддерживает принципы международного права, на которых базируется Устав ООН.

"Азербайджан внес свой вклад в миротворческие миссии ООН. Азербайджанские миротворцы несут службу в Судане и других местах", - сказал Гаджиев.