Празднование 30-летия членства Азербайджана в ООН в Шуше имеет символическое значение

В этом году мы отмечаем 30-летие членства Азербайджана в ООН. В связи с этим некоторое время уже проводится ряд мероприятий. Несколько мероприятий было организовано и в Баку. Символично, что сегодня такая конференция проходит в Шуше, культурной столице Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в кулуарах мероприятия в Шуше, посвященного 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.

Он отметил, что Азербайджан придает большое значение провозглашенным ООН Целям устойчивого развития (ЦУР) и устанавливает приоритеты для ЦУР по вопросам, стоящим перед мировым сообществом в различных областях.

"Азербайджанское государство ведет большую и системную работу для развития в этих сферах. Азербайджан проводит сегодня в Шуше специальную конференцию для обсуждения вызовов, стоящих перед миром как в постконфликтный, так и в постпандемический период, в контексте ООН. В ней принимают участие как руководители, представители различных государственных структур Азербайджана, так и руководители различных агентств ООН. Считаем, что эта конференция станет важной площадкой для обсуждения чрезвычайно важных тем и будет полезна для отношений Азербайджана и ООН", - сказал Байрамов.