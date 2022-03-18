Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил сухопутные войска

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил Сухопутные войска, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Начальник Генштаба побывал в Общевойсковом учебном центре Сухопутных войск, посетил учебные пункты, адаптированные к реальным боевым условиям в целях совершенствования тактико-специальной подготовки военнослужащих и практического применения современных методов ведения боя.

Главе Генштаба, поинтересовавшемуся социально-бытовыми условиями участников курса подготовки командо и учебно-тренировочным процессом, было доложено, что занятия проводятся с применением новых методов.

Велиев понаблюдал за ходом учебного процесса, проводимого в учебных пунктах в целях повышения теоретических и практических навыков курсантов. Положительно оценив учебный процесс, начальник Генерального штаба поинтересовался нуждами личного состава и от имени руководства министерства обороны поздравил его с наступающим праздником Новруз.

Затем состоялось служебное совещание с участием командного состава Сухопутных войск.

Проанализировав проделанную работу, начальник Генштаба довел до внимания участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

На совещании соответствующим полномочным лицам были даны конкретные поручения по поддержанию уровня боевой готовности и профессионализма военнослужащих на неизменно высоком уровне, а также практическим тренировкам подразделений.