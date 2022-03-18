Азербайджан готовится объявить Карабах зоной нулевой эмиссии

Азербайджан готовится объявить освобожденные от оккупации территории зоной нулевой эмиссии до 2050 года. Именно поэтому мы придаем большое значение реализации здесь природоохранных проектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу в Шуше журналистам министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

Министр отметил, что существующее с ООН сотрудничество по различным направлениям будет расширяться.

"В частности, мы разработали программы в природоохранной, водной и других сферах", - сказал Бабаев.