Спорт в Азербайджане стал национальной гордостью

Автор: Ибрагим Алиев

Успешная государственная политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым в сфере развития спорта в Азербайджане, приносит свои плоды. Наша страна является спортивной державой - развиваются все виды спорта, у страны есть прекрасные результаты. Азербайджанские спортсмены достойно представляют страну на различных международных соревнованиях. Чтобы создать надлежащие условия для занятия спортом, за счет государственных средств, в регионах республики были построены десятки современных Олимпийских спортивных комплексов, а в Баку действует самая современная спортивная инфраструктура. Под чутким наблюдением Президента Ильхама Алиева спорт, несомненно, стал естественным источником национальной гордости в Азербайджане. Главная цель страны состоит в том, чтобы сделать спорт более популярным в целях пропаганды здорового образа жизни, привить людям любовь к спорту, воспитать здоровое поколение. Спорт является неотъемлемой частью азербайджанского общества. Как следствие, функционирующие в нашей стране спортивные структуры - Национальный олимпийский комитет, возглавляемый главой государства, министерство молодежи и спорта, федерации, спортивные общества в рамках единой политики служат общему делу.

Сегодня азербайджанские спортсмены достойно представляют страну на международной арене, демонстрируют большие успехи на чемпионатах Европы и мира. Одним из таких недавних больших успехов стало завоевание азербайджанскими молодыми спортсменами 16 медалей, из которых 7 - золотые, на проведенном в Болгарии VII чемпионате Европы по борьбе. 17 марта Президент Ильхам Алиев принял участников состоявшегося чемпионата. Глава государства поздравил молодых спортсменов и их тренеров, Федерацию борьбы.

"Это еще раз показывает, что спорт в Азербайджане успешно развивается. Азербайджан - спортивное государство, наши спортсмены демонстрируют свою силу, могущество государства на международных соревнованиях как среди взрослых, так и среди молодежи.

Я знаю, что конкуренция во всех видах спорта, в том числе в борьбе, с каждым годом возрастает, в различных странах появляются сильные спортсмены, и стать первыми в Европе в условиях растущей конкуренции - конечно, большой успех. Семь раз прозвучал наш государственный гимн. Конечно, и спортсмены, и спортивные специалисты, все граждане Азербайджана с чувством большой гордости восприняли эту победу", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Отметив, что борьба занимает особое место в Азербайджане и является нашим национальным видом спорта, глава государства напомнил, что во все времена в нашей стране были сильные борцы - как в советское время, так и, в особенности, в период независимости. Они достойно представляли Азербайджан на различных соревнованиях. У нас много олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Как правильно подчеркнул Президент Ильхам Алиев, традиции борьбы в Азербайджане достаточно сильны.

"Я рад, что молодое поколение сегодня продолжает эти традиции. Уверен, что среди спортсменов, завоевавших недавно медали, есть будущие чемпионы Европы, мира и олимпийские чемпионы. Убежден, что опыт, знания, умения, переходящие из поколения в поколение, и в дальнейшем превратят Азербайджан в одну из ведущих стран мира в этом виде спорта. Во всяком случае, мы - первые в Европе среди молодежи, и, как мне сообщили, в чемпионате участвовали 34 страны. Учитывая это, хочу еще раз отметить: это действительно большое достижение. Конечно с учетом всех этих факторов я пригласил вас сегодня, чтобы лично поздравить и выразить надежду на то, что вы и дальше с таким же усердием будете достойно представлять нашу страну", - добавил глава государства, рассказав и о процессах, происходивших в последнее время в Федерации борьбы, которые вызывали озабоченность, ощущался застой.

Уже много лет наши спортсмены пропагандируют Азербайджан в мире. Президент Ильхам Алиев на встречах со спортивной общественностью неоднократно говорил, что спорт является государственной политикой Азербайджана. Спорт отражает могущество любой страны, потому что если взглянуть на рейтинги стран на международных соревнованиях, Олимпийских играх, то можно увидеть, что обычно представители развитых стран показывают более высокие результаты. И это естественно, потому что проведение учебно-тренировочных сборов, в целом, построение подготовительной работы, экономическая база - все эти факторы играют важную роль. Конечно, главным вопросом здесь является государственная политика, и Азербайджан входит в число этих стран.

Забота и внимание, проявлемые Президентом Ильхамом Алиевым, несомненно, говорят о том, что успеху азербайджанского спорта послужила большая поддержка, оказанная государством в вопросе развития спорта. Данная сфера является важным элементом государственной политики Президента Ильхама Алиева. Роль государства в усилении спортивной политики, спортивной дипломатии в системе международных отношений неоценима. За прошедшие годы Азербайджан стал местом проведения международных соревнований по различным видам спорта. Наша страна приняла на высоком уровне множество авторитетных соревнований, таких как Европейские игры и IV Исламские игры солидарности. Проведение данных мероприятий показало, что Азербайджан входит в число передовых стран не только в экономической и других сферах, но и в области спорта. Неслучайно международные спортивные структуры с огромной симпатией относятся к нашей стране. Если бы это было не так, то в Баку не были бы проведены эти два мероприятия мирового уровня. Проведение в одной стране, в одном городе в течение всего лишь двух лет двух крупных мероприятий - показатель отношения к нам международной спортивной общественности, федераций. В особенности это подтвердили Исламские игры, которые послужили еще большему сближению нашей страны с большим исламским миром, а также продемонстрировали международному сообществу общность взглядов и ценностей нашей страны с Исламом.

Президент Ильхам Алиев рассказал молодым спортсменам-победителям и об этих успехах: "Благодаря возможностям нашей страны, а также гостеприимству в Азербайджане, наличию спортивной инфраструктуры мы можем провести любое спортивное соревнование. К примеру, в Европейских играх принимали участие более 5 тысяч спортсменов, и многие из них отмечали, что эти Игры проводятся на уровне Летних Олимпийских игр. То есть, мы создали все эти условия для того, чтобы и спортсмены всегда высоко несли славу нашего государства, и чтобы спорт принял массовый характер. Одна из задач, которую я поставил перед министром молодежи и спорта, перед новым руководством министерства, заключается именно в этом: обеспечить массовость спорта и использовать всю имеющуюся в регионах инфраструктуру. Потому что во всех наших регионах есть современные олимпийские спортивные комплексы, около 50 таких комплексов уже построены, и мы должны эффективно использовать их. Необходимо очень правильно проводить селекционную работу. Во многих местах в регионах есть талантливые дети, просто надо правильно отбирать их и привлекать к спорту, спортивным секциям".

Как видим по результатам успешной спортивной политики главы государства, участники спортивных мероприятий восхищаются красотой Баку, его современными зданиями и инфраструктурой, а также экономическим прогрессом, который оказывает прямое воздействие на благосостояние населения страны. Это в большей степени связано и с тем, что Президент Ильхам Алиев возглавляет национальный олимпийский комитет. Это - результат целенаправленной политики по развитию спорта в Азербайджане. Глава государства не только проявляет заботу о развитии различных видов спорта в нашей стране, но и сам активно занимается спортом. Поэтому неслучайно, что сегодня Азербайджан - одна из стран, имеющих мощный спортивный потенциал.