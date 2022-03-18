Обсуждено участие Германии в восстановлении Карабаха

17 марта заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов совершил визит в Германию.

Как сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе визита замминистра провел встречи с уполномоченным по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД ФРГ Матиасом Лютенбергом и заместителем советника по внешней политике и политике безопасности Федерального канцлера ФРГ Кристианом Аульбахом.

На встречах состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Германией, а также о сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС, процессах, происходящих на международной арене и в регионе.

Коснувшись того, что в текущем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, стороны выразили удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений. Была выражена надежда на то, что интенсивный политический диалог между Азербайджаном и Германией продолжится и при новом правительстве Германии.

Также были обсуждены развитие экономических связей, активное участие Германии в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, углубление сотрудничества в энергетической сфере. Было подчеркнуто, что Азербайджан является надежным партнером Евросоюза и играет важную роль в энергетической безопасности Европы.

Замминистра подробно проинформировал о новых реалиях, возникших после 44-дневной войны и подписания трехсторонних заявлений, возможностях достижения устойчивого мира в регионе и позиции Азербайджана по вопросу нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по вопросам региональной и международной безопасности, а также ситуации в Украине.