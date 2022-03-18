Азербайджан призывает ООН к более активному участию в реконструкции Карабаха

Азербайджан призывает институты ООН к более активному участию в процессе реконструкции освобожденных территорий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в рамках мероприятия в Шуше, посвященного 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.

"Состоялись плодотворные обсуждения. Правительство само осуществляет работы по реконструкции, но вместе с тем нуждается в активной поддержке международного сообщества, донорской поддержке в этом процессе", - сказал Гаджиев.

Глава МИД Джейхун Байрамов в свою очередь отметил, что Азербайджан ценит поддержку пострадавшим от конфликта территориям и призывает к активному участию в этом направлении. Азербайджан поддерживает цели устойчивого развития на глобальном уровне.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева отметила, что ООН высоко ценит вклад и инициативы Азербайджана.

"Мы и впредь будем продолжать активно работать с Азербайджаном", - сказала она.