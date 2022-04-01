Армения тормозит позитивные процессы в регионе

Автор: Мехти Ахмедзаде

Если проанализировать экономику стран в современном мире, трудно будет найти экономику, которая была бы в таком мертвом состоянии, как экономика Армении. Вопрос не в том, что в мире нет стран с плохими экономическими и жизненными условиями. Есть. Проблема в том, что нет второго такого государства, которое противилось бы ее развитию и улучшению жизни населения своей страны.

Возможности для этого сегодня есть. Особенно после установления новой реальности на Южном Кавказе благодаря Победе Азербайджана и завершению карабахского конфликта. В то время как азербайджанское государство по максимуму использует все открывшиеся возможности, Армения по непонятным причинам ухудшает свое и без того плачевное экономическое состояние.

Например, одним из главных вопросов состоявшейся недавно в Москве встречи министров энергетики России и нефти Ирана стало формирование между странами энергетического коридора Север-Юг через Азербайджан. Интересно что там не было ни слова об Армении, хотя ещë в 2016 году те же Иран, Россия и Армения заключили межгосударственный договор о формировании электроэнергетического коридора Север-Юг.

Несмотря на то, что Ереван намеренно тормозит любые позитивные процессы в регионе, на это поведение уже обращают внимание независимые армянские эксперты и простой армянский народ.

В частности, эксперт по энергетической безопасности Ваге Давтян, рассказывая о состоявшем мероприятии, отметил и признал, что таким образом, последовательная энергетическая политика Азербайджана с 2018 года уже сегодня приносит ощутимые результаты.

"Что и говорить, к таким ощутимым (для Баку) результатам приводит также политика властей Армении, формируя не менее ощутимые риски для нашей национальной безопасности. И перенос сроков строительства 3-й линии электропередачи Иран - Армения до 2024 года со стороны нынешних властей республики является одним из прямых проявлений этой заговорщической политики", - полагает армянский эксперт.

Таким образом Армения сама себя вытесняет из региональных стратегических коммуникационных проектов, "теперь уже с гораздо более опасными последствиями".

Иран готов подключить электрические сети страны к энергосистемам Азербайджана и России. Об этом в декабре 2021 года сообщил министр энергетики Исламской Республики Али-Акбар Мехрабиан на встрече с послом Азербайджана в Тегеране Али Ализаде.

Как отмечали ранее другие армянские эксперты, после смены власти в республике в результате "бархатной революции" 2018 года темпы строительства третьей линии электропередачи Иран-Армения резко снизились, а проект строительства ЛЭП Армения-Грузия оказался вовсе заморожен.

Отказ Армении от всего что только можно представить говорит лишь о совершенно неадекватном поведении официального Еревана. По нелогичным причинам он же пытается затянуть открытие Зангезурского коридора. Ереван не понимает или не хочет понимать, что скорейшее решение вопроса с границами и разблокировкой коммуникаций сыграет лишь им на пользу. Армянская экономика, находящаяся в мертвом состоянии, получит глаток свежего воздуха.

Открытие Зангезурского коридора даст Армении ряд преимуществ. Как минимум - это транзит. То, что транзит дает возможности выгоды, это факт. Транзитные экономики всегда имели больше шансов на развитие. Транзит позволяет получить дополнительные возможности в связи с тем, что через территорию проходят потоки людей и грузов. И для Армении было бы выгодно, чтобы эти потоки оказывались как можно большими. Зангезурский коридор предполагает, что там будут парковки, автозаправки, ремонтные мастерские, магазины, кафе, если поток грузов будет большим, а он, несомненно, будет нарастать. Для экономики Армении с ее массой проблем - это одна из новых возможностей.

Для Армении на первом месте должны быть экономические интересы, а уже потом - вопросы политических отношений.

С экономической точки зрения, действительно, подписание мирного договора с Азербайджаном, открытие коммуникаций, Зангезурский коридор нужны экономике Армении и помогут ей улучшить жизнь населения.

Зангезурский коридор может стать возможностью для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и восстановления промышленных предприятий. Этот коридор создаст большие возможности для Азербайджана, Турции и Армении в восстановлении экономических связей. В частности, Зангезурский коридор поможет Армении интегрироваться в региональную экономику. В целом открытие коммуникаций и налаживание экономических связей в регионе - главные факторы, которые будут способствовать установлению мира.