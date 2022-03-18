Франция поддерживает армянский сепаратизм, однако у себя объявляет сепаратизму войну, сказал Trend в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльман Насиров, передает Day.Az.

"К сожалению, сегодня многие страны, объявившие себя глашатаями демократии, в том числе Франция, проводят политику двойных стандартов, поддерживают армянский сепаратизм, у себя же объявляют сепаратизму войну", - сказал он.

Насиров отметил, что до тех пор пока в этом вопросе будут царить двойные стандарты, возможности для преодоления этой проблемы в мире будут ограничены.

"Как можно в одном случае поддерживать сепаратизм, оказывать поддержку армянскому сепаратизму в Карабахе, а в случае с корсиканцами во Франции называть их сепаратистами и применять насилие? Это однозначно двойные стандарты, и на примере Франции мы видели это не раз", - отмечает депутат.

Он добавил, что обе палаты парламента Франции приняли резолюции, поддерживающие в вопросе армяно-азербайджанского конфликта сепаратизм.

"А теперь, когда подобная ситуация происходит уже во Франции, это считается неприемлемым? Что это за принцип, норма международного права?! Что за двойные стандарты, избирательный подход?!" - сказал Насиров.