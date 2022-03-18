Происходящее на Корсике ясно демонстрирует двойные стандарты Франции

События на Корсике в последние дни еще раз ясно демонстрируют двойные стандарты, предвзятость и несправедливость, царящие как в самой Франции, так и на всем Западе.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов.

Мамедов отметил, что Франция, которая связывает произошедшее в Карабахе с правом народов на самоопределение, почему-то расценивает события на Корсике как проявление "сепаратизма".

"В чем же причина этого? Почему Франция жестко и резко реагирует на происходящее на Корсике, хотя демонстрировала иную позицию в отношении событий в Карабахе? Все мы хорошо помним, как после нашей победы в 44-дневной войне Сенат Франции принял резолюцию, призывавшую признать "независимость" так называемого "Арцаха". Почему Сенат Франции, желающий видеть т.н. "Арцах" "независимым", отказывается предоставить гражданам своей страны даже культурную автономию? Здесь и речи нет о сепаратизме, так как никто не требует отделения. Следует еще раз отметить, что поведение Парижа является примером двойных стандартов, применяемых Францией. Политическое руководство этой страны игнорирует мирные требования корсиканцев об автономии. Однако в то же время оно поддерживает агрессивный армянский сепаратизм, оккупацию и этнические чистки", - сказал депутат.

По его словам, Париж, полностью поддерживающий сепаратистов за рубежом, безразлично относится к проблемам своих граждан, принадлежащих к нетитульному этносу.

"Считаю, что с учетом принятия Сенатом Франции резолюции о "независимости" т.н. "Арцаха" Милли Меджлис Азербайджана так же должен провести обсуждения по Корсике и принять резолюцию в связи с этим. Пусть и французский сенат испытает то же, что испытывал Азербайджан, и осознает, какие последствия может вызвать несправедливый и предвзятый подход. Возможно, в таком случае в будущем французская политическая элита будет воздерживаться от принятия несправедливых резолюций и вмешательства во внутренние дела других государств", - добавил Мамедов.