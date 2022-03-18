Азербайджанский флаг в Ханкенди: скоро и навсегда

Автор: Акпер Гасанов

Начну с новости, не имеющей, на первый взгляд, никакого отношения к основной теме данной статьи. Военное вторжение России в Украину подвергла страны СНГ кредитным рискам больше, чем ожидалось. Об этом говорится в заявлении Moody's Investors Service (Moody's). Отмечается, что указанные риски в основном влияют на государства через каналы денежных переводов, торговли, доверия инвесторов, энергетики и безопасности, а также санкции против финансовых учреждений.

В то же время агентство также подчеркивает, что Азербайджан и Казахстан защищены от этих воздействий: "Согласно нашим новым базовым ожиданиям, цены на нефть в 2022 году будут в среднем выше 110 долларов, неожиданные доходы от экспорта углеводородов освободят Азербайджан ("Ba2", "положительный") и Казахстан ("Ba2", "стабильный") от этого внешнего давления".

То есть, в то самое время, когда экономики крупнейших мировых держав ощущают на себе все бремя проблем и будущих вызовов, связанных с вторжением России на территорию Украины, Азербайджан снова доказывает устойчивость собственной экономики. И не нужно все сводить к высоким мировым ценам на нефть. Наша страна демонстрировала устойчивое развитие и без того. Кроме того, не Азербайджан создал предпосылки для нового витка цен на "черное золото". Он лишь успешно адаптируется к любой новой ситуации в мире.

И именно поэтому, наша страна добивается всех поставленных перед собой целей. Что было доказано в ходе 44-дневной войны, по итогам которой имел место разгром армянской оккупационной армии и возврат под контроль официального Баку почти всех временно оккупированных территорий, включая культурную столицу Азербайджана, несравненную Шушу. Пока вне нашего контроля находится Ханкенди, но в реальности Азербайджан имеет все возможности для устранения и этой проблемы.

Растет экономический потенциал, внешнеполитический вес Азербайджана, его военная мощь. Кроме того, карабахские сепаратисты уже убедились в том, что они не в силах обеспечивать себя электричеством и природным газом. Карабахские сепаратисты, тотально зависимые от Армении, которая открыто признает кошмарные последствия российско-украинской войны для своей экономики, сталкиваются с прогнозируемой реальностью. При которой у них остается все меньше времени для принятия решения и либо стать гражданами Азербайджана, либо покинуть Ханкенди.

Официальный Баку больше не намерен демонстрировать чудеса доброй воли. Об этом, в частности, говорит и проведенное в освобожденной Шуше мероприятие, посвященное 30-летию партнерства Азербайджана и ООН. Уже отмечено, что знаковости этому мероприятию придавал тот факт, что столь солидная делегация во главе с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой посетила великую Шушу, которая 28 лет находилась под армянской оккупацией и теперь активно восстанавливается, возрождается.

Кроме того, помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сделал знаковое заявление. "Мы летим в аэропорт Физули на самолете под названием "Ханкенди", чтобы посетить Шушу с представителями ООН, аккредитованными в Азербайджане. 30-летие вступления Азербайджана в ООН будет отмечаться в Шуше с институтами этой организации. В освобожденной Шуше будет развеваться флаг ООН!", сказал он.

Несложно представить, какие эмоции вызвало это его заявление в Ереване и в рядах мирового армянства. Но в том и состоит важность момента, что все они уже бессильны как-то воспрепятствовать процессам, которые уже запущены Азербайджаном. Наша страна вернула под свой контроль почти все временно оккупированные земли. Вернут и Ханкенди.

Нет никакой силы, способной воспрепятствовать этому. Азербайджан контролирует весь Карабах- по небу, и на земле, держа в фокусе внимания все жизненно необходимые коммуникации этого города. Азербайджан имеет мощную экономику, а значит и мощную армию. Азербайджан является привлекательной страной, с блестящим будущим. И нет никаких сомнений в том, что совсем скоро в Ханкенди будет реять азербайджанский флаг и флаг ООН. Так будет поставлена последняя, важная точка в великой истории восстановления всей территориальной целостности нашей страны.